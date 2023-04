Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Pferdekutsche und drei verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TP) - Am Mittwochnachmittag (19.04.2023) ereignete sich um 17:45 Uhr ein Unfall mit einer Pferdekutsche im Ortsteil Brockhagen. Hierbei gerieten im Bereich Waldwinkel zwei angespannte Pferde, offensichtlich aufgrund einer wehenden Plastikplane, in Panik und gingen durch. Während der 79-jährige Kutscher aus Borgholzhausen und eine 56-jährige Mitfahrerin aus Borgholzhausen von der Kutsche fielen, gelang es einer 79-jährigen Frau aus Bielefeld sich, bis zur Kollision des Gefährtes mit einem Baum, auf der Kutsche festzuhalten. Sie, wie auch der Kutscher, wurden infolge des Geschehens leicht verletzt und nach Erstversorgung durch die Besatzung eines RTW, in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die 56-jährige Frau wurde infolge des Sturzes schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur weiteren Versorgung ihrer Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pferde lösten sich nach der Kollision von der Kutsche, rannten weiter durch das Waldgebiet und konnten im weiteren Verlauf durch Passanten aufgehalten und beruhigt werden. Im Verlaufe der polizeilichen Ermittlungen am Unfallort wurden im Waldstück noch weitere, offensichtlich ebenfalls durch die Kutsche, beschädigte Bäume festgestellt. Der Sachschaden an der Kutsche wird durch die Polizei auf 300 EUR geschätzt. Der weitere Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

