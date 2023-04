Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert 16-jährigen Radfahrer

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Dienstagmorgen (18.04., 07.40 Uhr) ereignete sich auf der Kaunitzer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekanntem Pkw-Fahrer und einem 16-jährigen Radfahrer. Zuvor befuhr der 16-Jährige den Mozartweg in Richtung Kaunitzer Straße und beabsichtigte diese zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr der Pkw-Fahrer ebenfalls den Mozartweg und beabsichtigte auf der Kaunitzer Straße nach links in Richtung Bahnhofstraße abzubiegen. Kurz bevor der Radfahrer den gegenüberliegenden Geh- und Radweg der Kaunitzer Straße erreichte, touchierte ihn der unbekannte Pkw-Fahrer am Hinterrad, so dass der 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den gestürzten Jugendlichen zu kümmern.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV des Herstellers Kia gehandelt haben. An dem Fahrzeug waren Gütersloher Kennzeichen (GT) angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrer des schwarzen SUV machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell