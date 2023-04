Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Personenfahndung nach Raubüberfall

Oberhausen (ots)

Opfer eines Raubüberfalls wurde am Karfreitag ein Angestellter einer Aral-Tankstelle auf der Bottroper Straße. Gegen 21.50 Uhr betraten zwei männliche Personen den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld. Nach Entnahme von Bargeld aus der Kasse verließen die Täter die Tankstelle und entfernten sich fußläufig. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. 20-25 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, athletische Figur, weißer Hoodie, schwarze Jogginghose, weiße Schuhe 2. 20-25 Jahre alt, ca. 185 - 190 cm groß, schlank, schwarzer (Hoodie) mit weißem Logoaufdruck, Basecap, rote Jogginghose, weiße Schuhe. Die Täter waren bei Tatausführung mit Halstüchern (rot und schwarz) maskiert. Zeugen oder Personen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. (Ste)

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell