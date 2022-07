Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots)

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos auf der Hamburger Straße in Gifhorn wurde am Dienstagabend die Polizei Gifhorn gerufen.

Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem BMW hinter einem 30-Jährigen in dessen VW auf der Hamburger Straße in Richtung Norden. In Höhe der Einfahrt zum dortigen Einkaufszentrum setzte der BMW unvermittelt zum Wenden an. Der 21-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Unfall kam, beide Fahrer blieben unverletzt. Bei dem 30-Jährigen wurde bei der Unfallaufnahme jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Messung ergab einen Wert von 1,12 Promille, im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Gifhorner wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

