Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Calberlah (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Dienstag in Calberlah. Auf dem Seitenstreifen der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 10a, stand ordnungsgemäß geparkt ein schwarzer Audi A3. Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer so nah an dem Audi vorbei, dass es zu einem Zusammenstoß kam und der Außenspiegel des Audi abgerissen wurde.

Zeugen und Hinweisgeber hierzu werden gebeten sich mit der Polizei Meine, unter 05304 9123-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell