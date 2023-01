Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am frühen Abend des 16.01.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz des Globus Supermarktes in der Neunmorgenstraße in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen gegenüber der Abholstation geparkten PKW (Hyundai i30 mit Homburger Kennzeichen) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden an der linken Frontstoßstange.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell