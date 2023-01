POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Polizei Homburg (ots) - Am 20.01.2023 ereignete sich gegen 22:20 Uhr ein Raubdelikt auf dem Aloys-Nesseler-Platz in 66450 Bexbach. Hierbei schlugen und traten zwei bislang unbekannte Täter auf den Geschädigten ein. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und kam zu Boden. Es wurden 160 Euro Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof Bexbach. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: schmale Statur, osteuropäischer Phänotyp, ...

