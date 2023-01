POL-HOM: Diebstahl zum Nachteil älterer Mitbürger

Polizei Homburg (ots) - Am 01.01.2023, zwischen 17:00 und 21:00 Uhr, wurde an einer Holzstatue, welche am Waldeingang in der Burgstraße / Ecke Hirschbergstraße steht, beide Hände abgebrochen sowie die Schrauben herausgerissen. Weiterhin fehlt der Hellebarde, Stangenwaffe, welcher die Holzstatue in den Händen hielt. Zur Tatzeit wurden von einem Zeugen zwei Jugendliche gesehen, die u.a. die Hellebarde mitgeführt ...

mehr