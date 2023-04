POL-OB: Fußballspiel der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln am 05.04.2023 im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Ein 51-Jähriger dürfte aus allen Wolken gefallen sein, als er am Montag (03.04.), gegen 19 Uhr, nach einem lauten Knall aus dem Fenster blickte. Denn sein Auto, das er an der Westrampe geparkt hatte, fand er nun in einen Baum eingekeilt. Ein BMW-Fahrer war zuvor von der Fahrbahn abgekommen, mit dem geparkten Ford kollidiert und hatte diesen mit voller Wucht gegen eben diesen Baum geschoben. Ein Bild ...

mehr