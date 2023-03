Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Plötzliches Wendemanöver - Unfall auf der Ruhrorter Straße

Oberhausen (ots)

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (30.03.), um 16:50 Uhr, auf der Ruhrorter Straße, als eine 66-Jährige plötzlich ein Wendemanöver einleitete. Die Oberhausenerin war in ihrem PKW auf der Ruhrorter Straße in Richtung Duisburg unterwegs, als sie aufgrund eines Rückstaus zu einem Wendemanöver ansetzte.

Dabei übersah sie scheinbar den aus der entgegengesetzten Richtung kommenden 19-jährigen Autofahrer. Dieser hatte offensichtlich keine Möglichkeit mehr zu bremsen, es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurden beide verletzt und mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Ruhrorter Straße zeitweise gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

