POL-OB: Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Am Samstag, 25.03.2023, 14.15 Uhr, befuhr eine 76-jährige PKW-Fahrerin aus Oberhausen die Obermeidericher Straße in Richtung Duisburg. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand missachtete sie in Höhe der Hausnummer 7 eine rotlichtzeigende Ampel und erfasste mit ihrem Fahrzeug eine 18-jährige Oberhausenerin, welche die Fahrbahn bei Grün überqueren ...

