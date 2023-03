POL-OB: Schmiererei oder Kunst?

Polizeipräsidium Oberhausen

Oberhausen (ots)

Es waren wohl eher Schmutzfinken, die den Eigentümern dreier Häuser auf der Weidenstraße und Königstraße ihre Schmierereien hinterlassen haben.

Am Freitagabend (24.3.) waren die Fassaden noch in Ordnung. Am darauffolgenden Morgen (25.3.) entdeckten die Bewohner großflächig aufgesprühte Buchstaben und ein absolut kunstfreies Geschlechtsteil-Symbol auf ihren Häusern.

Die Ermittler vom KK12 suchen jetzt Zeugen und fragen:

# Haben Sie von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen in der näheren Umgebung der Tatorte gemacht?

# Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Täter und Täterinnen geben?

Hinweise nimmt die Polizei Oberhausen telefonisch (0208 8260) oder per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@Polizei.nrw.de ) entgegen.

