Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: PKW-Fahrerin verursacht zwei Verkehrsunfälle - Fußgängerin schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am Samstag, 25.03.2023, 14.15 Uhr, befuhr eine 76-jährige PKW-Fahrerin aus Oberhausen die Obermeidericher Straße in Richtung Duisburg. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand missachtete sie in Höhe der Hausnummer 7 eine rotlichtzeigende Ampel und erfasste mit ihrem Fahrzeug eine 18-jährige Oberhausenerin, welche die Fahrbahn bei Grün überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Die Unfallverursacherin setzte zunächst ihre Fahrt fort und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links auf den Blettgensweg abzubiegen. Im Einmündungsbereich übersah sie einen entgegenkommenden PKW, stieß mit diesem zusammen und fuhr anschließend in einen Gartenzaun. Die verletzte Fußgängerin wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen des Rettungsdienstes und der polizeilichen Unfallaufnahme erforderten eine Sperrung der Obermeidericher Straße. Die eingesetzten Polizeikräfte veranlassten die erforderlichen Maßnahmen zur Klärung der Fahrtüchtigkeit der Unfallverursacherin und der Unfallursache. Weitere Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste)

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell