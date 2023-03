Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbrecher im Mehrfamilienhaus - Schützen Sie sich und Ihre Nachbarn

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

"Der oder die bisher unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in den Hausflur des Mehrfamilienhauses und im weiteren Verlauf vor die Wohnungstür der Geschädigten in der ... Etage. Nach dem ziehen des Schließzylinders drang man in die Wohnung ein. Behältnisse im Wohnzimmer sowie im Schlafzimmer wurden geöffnet und durchsucht. Nach der Tat wurde die Örtlichkeit wieder auf dem Einstiegsweg verlassen..."

So beschreiben Polizisten in der Anzeige einen Tageswohnungseinbruch, der am Dienstag, zwischen 09:00 und 12:45 Uhr, von Kriminellen auf der Hermann-Albertz-Straße verübt worden war.

Leider finden Einbrecher immer wieder unverschlossene Hauseingangstüren, durch die sie unbemerkt in Mehrfamilienhäuser gelangen. Sind sie dann einmal im Treppenhaus, dann finden sie auch die Wohnungstüren der Mieterinnen und Mieter, die gerade kurz ihre Wohnungen verlassen haben oder arbeiten sind.

Technisch schlecht gesicherte Wohnungstüren halten die professionellen Kriminellen nur kurz auf. Auch wenn beim Aufbrechen der Türen laute Geräusche verursacht werden, fällt das den anderen Hausbewohnern nur selten auf.

Die Polizeiexperten der Ihrer Polizei beraten sie kostenlos -in Oberhausen gerne auch in Ihren eigenen 4-Wänden!-, wie Sie Türen und Fenster wirksam gegen Einbrecher sichern können.

Beratungstermine unter: 0208 826 4511

Den wirksamsten Schutz gegen "kriminellen Besuch" bilden aber immer noch wachsame Nachbarn und das befolgen einfachster Verhaltensregeln.

In Mehrfamilienhäusern sollten die Hauseingangstüren immer verschlossen sein und wenn es dann einmal bei Ihnen klingelt, sollten Sie nur öffnen, wenn Sie sich vergewissert haben, dass der oder die Besucher tatsächlich ins Haus dürfen.

Rufen Sie uns sofort per Notruf 110 an, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wir kommen sofort und überprüfen das - selbstverständlich auch KOSTENLOS!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell