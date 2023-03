Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Pizzaofen gestohlen ++ Einbruch in Elektrofachhandel ++ Hyundai und Kennzeichen entwendet ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Ofen gestohlen ++

Oyten. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft in der Industriestraße, unweit der Straße Rosensgarten, ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Metalltor zum Außenbereich und entwendeten im weiteren Verlauf von dort einen Pizzaofen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung A1-Anschlussstelle "Oyten" Richtung Osnabrück/Achimer Straße (L 167)/An der Autobahn ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Audi war auf der Achimer Straße in Richtung Embsen unterwegs. Als er an der Kreuzung in die Straße An der Autobahn abbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge zu spät, dass ihm ein 60 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der Achimer Straße entgegenkam.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern.

++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Kirchlinteln. Am Dienstagnachmittag kam es in der Kreepener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Als ein 47 Jahre alter Renault-Fahrer von einem Grundstück unweit der Hauptstraße rückwärts auf die Fahrbahn ausparkte, bemerkte ersten Informationen zufolge, die 78-jährige Fußgängerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin stürzte und schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zu Sachschäden kann bisher keine Aussage getroffen werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Elektrofachhandel ++

Lilienthal. Am Dienstag, zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr kam es zum Einbruch in einen Elektrofachhandel, der in der Hauptstraße unweit der Bahnhofstraße liegt. Zwei bisher unbekannte Täter zerstörten ein Fester zum Fachhandel und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter ein Smartphone sowie Bargeld. Die beiden Täter können als männlich beschrieben werden. Weiterhin haben sie FFP2-Masken getragen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Hyundai und Kennzeichen entwendet ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter einen weißen Hyundai Kona. Der Hyundai war auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt, das in der Siemensstraße liegt. Auf welche Weise die Täter den Hyundai entwendet haben, ist bisher nicht bekannt.

In demselben Zeitraum wurden die Kfz-Kennzeichen eines blauen Opel Zafira gestohlen, der ebenfalls beim Autohaus abgestellt war. Ob beide Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die nun andauern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell