Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 05.03.2023

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unter Drogen auf der Autobahn unterwegs ++

Oyten - Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen BMW-Fahrer aus Solingen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer Auffälligkeiten fest. Es wurde eine Urin-Vortest durchgeführt. Dieser ergab eine Beeinflussung von THC. Zudem wurde im Fahrzeug des 27-jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Trunkenheitsfahrt unter Medikamenteneinfluss in

Thedinghausen/Ortsteil Wulmstorf ++

Thedinghausen - Am späten Samstagnachmittag fiel einer Streifenbesatzung ein blauer Pkw Skoda in der Straße Gartenkamp in Thedinghausen/Ortsteil Wulmstorf auf. Die 41-Jährige Fahrzeugführerin aus Achim sowie auch das Fahrzeug wurden einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau unter Einfluss von Medikamenten stand. Es konnten Tablettenblister mit Psychopharmaka aufgefunden werden. Im Rahmen weiterer Vortests wurden motorische und neurologische Auffälligkeiten bei der Frau festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Fahrerlaubnis wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

++ Rauschmittelfahrt in Thedinghausen/Ortsteil Werder ++

Thedinghausen - Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Achim ein Pkw BMW in der Ortsdurchfahrt Thedinghausen/Ortsteil Werder auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. Der 21-Jährige Fahrzeugführer aus Syke zeigte Auffälligkeiten. Es wurde ein Urintafeltest durchgeführt. Der Fahrer stand unter Einfluss von Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Verkehrsunfall mit verletzten Beteiligten in Blender ++

Blender - Am Samstagmittag kam es in Blender im Einmündungsbereich Blender Hauptstraße/Hiddestorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 51-Jährige Fahrer eines Pkw Seat Altea aus Blender beabsichtigte an der obigen Einmündung in die Blender Hauptstraße einzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Pkw Volkswagen Polo eines 79-Jährigen aus Blender, der die Blender Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenprall beider Pkw. Der Fahrer des VW Polo wurde aufgrund des Zusammenpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligte mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenprall total beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25000,- Euro geschätzt.

Zeugen des Verkehrsunfalles melden sich bitte bei der Polizei in Thedinghausen unter der Rufnummer 04204-914380.

++ Verkehrsunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt ++

Verden - Am frühen Morgen des 05.03.2023, gegen 03:20 Uhr, kam der Fahrzeugführer eines PKW VW Touran im Stadtgebiet in einer Linkskurve von der Fahrbahn an und kollidierte mit einem Straßenbaum. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss von 2,45 Promille steht. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Dem 41-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Osterholz-Scharmbeck - Im Zuge einer Verkehrskontrolle im Stadtzentrum wurde am Samstagabend gegen 19:50 Uhr der 42-jährige Fahrzeugführer eines Pkw angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 42-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und diesen erwarten gleich mehrere Strafverfahren. Auch auf die 45-jährige Halterin des Pkw kommt ein Strafverfahren zu, da diese die Fahrt im Wissen der fehlenden Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

++ In Wohnung eingebrochen ++

Hambergen - Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Ringstraße. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht von den Tätern durchsucht, wobei sie Schmuck und Bargeld erbeuteten. Schließlich flohen die Täter unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell