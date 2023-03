Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 03.03.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Fenster und Tür halten stand ++

Achim. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße An der Lienert einzubrechen.

Die Täter versuchten in das Wohnhaus zu gelangen, indem sie versuchten, ein Fenster und eine Tür gewaltsam zu öffnen. Beide Versuche scheiterten, sodass die Täter unverrichteter Dinge unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Donnerstag, gegen 19:10 Uhr, kam es auf der A 1 in Richtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 40 Jahre alter Fahrer einer Mercedes-Sattelzugmaschine mit Auflieger war auf der A 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Dass vor ihm ein 30-Jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse staubedingt bremsen musste, bemerkte der 40-Jährige ersten Informationen zu spät und fuhr auf das Heck der C-Klasse auf. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 4.000 EUR beziffern lässt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

