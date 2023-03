Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Neu eingerichtete Kindergrabstätte auf dem Friedhof Achim beschädigt - Zeugen gesucht ++ In Parfümerie eingebrochen - Polizei sucht Zeugen ++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Dörverden. Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte und mit hohem Sachschaden ist es am Mittwochmorgen in der Diensthoper Straße (K 17) gekommen.

Ein 53 Jahre alter Fahrer eines VW war in Richtung Diensthoop unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen Pommernweg und Berliner Straße bemerkte er einen Renault zu spät, der am Fahrbahnrand geparkt war. Er fuhr auf den Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault auf einen Opel geschoben, der noch vor dem Renault stand. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden lässt sich auf über mehrere zehntausend Euro beziffern. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++ Mofa-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Einmündung Mühlenstraße/Sandhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15 Jahre alter Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der 15 Jahre alter eines Hercules-Mofa war auf der Mühlenstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts in die Sandhofstraße ab. Dabei bemerkte er ersten Informationen zufolge den Chevrolet eines 60-Jährigen zu spät, der ihm entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mofa-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zumindest 3.000 EUR. Das Mofa war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

++ Neu eingerichtete Kindergrabstätte auf dem Friedhof Achim beschädigt - Zeugen gesucht ++

Achim. Zwischen Freitagmittag, 24.02.2023, und Montagvormittag, 27.02.2023, beschädigten bisher unbekannte Täter die kürzlich eingerichtete Kindergrabstätte die auf dem Friedhof in der Memeler Straße liegt. Die Kindergrabstätte war noch nicht eröffnet worden. Die bisher unbekannten Täter rissen mitunter Holzlatten von einem Zaunelement. Mitarbeitende der Stadt Achim entdeckten die Beschädigungen und erstatten Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ In Parfümerie eingebrochen - Polizei sucht Zeugen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, kam es zum Einbruch in eine Parfümerie, die in der Poststraße unweit der Teichstraße liegt. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und rief die Polizei.

Ersten Informationen zufolge zerstörten zwei bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Eingangstür und stiegen in das Geschäft ein. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter Hygieneartikel und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt.

Die beiden Täter bisher unbekannten Täter seien männlich und dunkel gekleidet gewesen. Sie seien in Richtung Schwaneweder Straße geflüchtet.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Einmündung B 74/Bremer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Beide Straßen haben die Bezeichnung "Bremer Landstraße".

Der 26 Jahr alte Fahrer eines BMW auf der B 74 in Richtung Ritterhude - Zentrum unterwegs. Die 19-jährige Fahrerin eines Nissan war ebenfalls auf der B 74 in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Als nach von der B 74 nach links in die Bremer Landstraße abbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge den BMW-Fahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich auf insgesamt auf über 15.000 EUR beziffern.

