Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand eines VW ++ Zeugen gesucht: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines VW ++

Kirchlinteln. Am Dienstag, gegen 21:45 Uhr, geriet auf der A 27 in Richtung Walsrode ein VW Tiguan in Brand. Der 27 Jahre alte Fahrer des VW war in Richtung Walsrode unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West bemerkte, dass der Motorraum seines VW zu qualmen begann. Der 27-Jährige hielt auf dem Seitenstreifen und verließ sein Fahrzeug. Der VW geriet im weiteren Verlauf in Vollbrand. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr Verden rückte aus und löschte den Brand. Der VW musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden, wobei sich der Sachschaden auf über 30.000 EUR beziffern lassen dürfte. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern nun an.

++ Zeugen gesucht: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Der andere Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt. Der Radfahrer war auf dem Geh- und Radweg der Straße Unter den Linden unterwegs, der von der Hauptstraße in Richtung Schulstraße führt. Der Radfahrer war dabei auch in Richtung Schulstraße unterwegs. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines VW Tiguan kam von dem Parkplatz der Geschäfte, die zwischen Hauptstraße und Unter den Linden liegen. Der VW-Fahrer ist verließ den Parkplatz über die Ausfahrt Unter den Linden und bog in die Schulstraße ein. Dabei bemerkte er offenbar den Radfahrer zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von zumindest 100 EUR. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Tiguan. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem bzw. der bisher unbekannten Fahrer bzw. Fahrerin des VW. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Achim. Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung der L 156/K 23/Anschlussstelle Achim-Ost der A 27 in Richtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem zwar niemand verletzt wurde, sich der Sachschaden jedoch auf mehrere tausend Euro beziffern lässt. Der 40 Jahre alte Fahrer eines Honda war auf der L 156 in Richtung Borsteler Haupstraße unterwegs. Als er in der Kreuzung nach links in Richtung Auffahrt der A 27 in Richtung Bremen abbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge einen 49 Jahre alten Fahrer eines VW zu spät. Der VW-Fahrer kam dem Honda-Fahrer auf der L 156 entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei nach derzeitigem Stand niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden lässt sich dabei insgesamt auf zumindest 7.000 EUR beziffern. Infolge des Verkehrsunfalls kam es im Bereich der Kreuzung zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Kleinbahnhof ein Verkehrsunfall, bei dem eine 26 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dass die 26-Jährige auf dem Fußgängerüberweg vor der Kreuzung Am Kleinbahnhof/Schwarzer Weg/Bahnhofstraße die Fahrbahn querte, bemerkte der Mercedes-Fahrer ersten Informationen zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes blieb fahrbereit. An diesem ist nach derzeitigem Stand kein Sachschaden entstanden.

