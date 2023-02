Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 28.02.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung ++

Verden. Am Montagabend ist es gegen 19:15 Uhr im Bereich Johanniswall/Ostertorstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Ersten Informationen zufolge kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, aus denen sich im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Infolgedessen wurden eine 24-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren leicht verletzt. Eine 27-Jährige erlitt nach derzeitigem Stand einen Schock. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte die Situation beruhigen.

Bisher zwei sind zwei Tatverdächtige im Alter von 26 Jahren bekannt, gegen die sich derzeit die Ermittlungen wegen Körperverletzung richten. Nach weiteren Beteiligten an der Auseinandersetzung wird derzeit ermittelt.

Die Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit unklar und ebenfalls Teil der Ermittlungen, die derzeit andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ In Apotheke eingebrochen ++

Achim. Am Montag, gegen 23:55 Uhr, kam es zum Einbruch in eine Apotheke, die in der Obernstraße auf dem Teilstück zwischen Heilbronnstraße und Am Schmiedeberg liegt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen im weiteren Verlauf durch diese ein. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt. Eine Zeugin bemerkte die ausgelöste Alarmanlage und rief die Polizei, welche sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auslöste, die Täter jedoch nicht mehr antreffen konnte. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall: Ein Unfallbeteiligter alkoholisiert ++

Achim. Am Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Verdener Straße. Ein Unfallbeteiligter war alkoholisiert. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Opel fuhr von einem Grundstück unweit der Straße Am Friedhof in die Verdener Straße ein. Dabei bemerkte er ersten Informationen eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Chevrolets zu spät, die auf der Verdener Straße in Richtung Achim-Zentrum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeugen blieben fahrbereit, der Sachschaden lässt sich jedoch auf zumindest 1.000 EUR beziffern. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die Beamten der Polizei Achim fest, dass der Opel-Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 0,5 Promille. Infolgedessen musste der Opel-Fahrer sich einer Blutprobe unterziehen. Ferner leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Büroraum ++

Worpswede. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude, das in der Osterweder Straße unweit der Martha-Vogeler-Straße liegt. Ersten Informationen zufolge öffneten bisher unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zum und stiegen so in das Gebäudeinnere ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

