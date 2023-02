Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Dieb wiedererkannt - Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Einen 46-jährigen wohnsitzlosen Mann, der am 29. Januar einer 37-jährigen Berlinerin den Koffer in einem abfahrbereiten ICE im Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen hatte, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei am Mittwochabend festnehmen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten die Beamten den Dieb gegen 22 Uhr wiedererkennen, festnehmen und zur Wache bringen. Zum Verbleib des gestohlenen Koffers wollte sich der Mann nicht äußern. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls blieb er in Gewahrsam, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen.

