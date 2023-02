Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zug überfährt Fahrrad, Eisenstangen und Plastikfass

Darmstadt (ots)

Jugendliche haben am Mittwochmittag ein Fahrrad, mehrere Eisenstangen sowie ein größeres Plastikfass im Bereich von Darmstadt Kranichstein in die Gleise gelegt. Der Lokführer eines Nahverkehrszuges der Hessischen Landesbahn erkannte die Fahrthindernisse und leitete sofort eine Notbremsung ein. Die konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Zug die Gegenstände überfuhr. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt und auch der Zug wurde nicht größer beschädigt. Unmittelbar danach meldete der Lokführer den Vorfall der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Als wenig später der Bereich von Beamten der Bundespolizei und der Hessischen Landespolizei abgesucht wurde, konnte aufgrund von Zeugenaussagen ein 15-jähriger Jugendlicher aus Darmstadt als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Der Zug der HLB konnte die Fahrt in Richtung Aschaffenburg mit einiger Verspätung fortsetzen.

