Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehl im Darmstädter Hauptbahnhof vollstreckt

Darmstadt (ots)

Im Hauptbahnhof Darmstadt haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag einen 41-jährigen Mann verhaftet, den die Staatsanwaltschaft Offenbach mit einem Haftbefehl suchte. Der 41-Jährige, der noch eine Freiheitsstrafe von 75 Tagen zu verbüßen hat, war den Beamten bei einer Kontrolle ins Netz gegangen. Danach wurde er zur Wache gebracht, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde. Da er die ersatzweise Zahlung von 750 Euro zur Abwendung der Haft nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main eingeliefert.

