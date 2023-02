Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahmen nach Diebstählen im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Samstagmorgen einen 37-jährigen Frankfurter festgenommen, der gegen 6 Uhr einer 24-jährigen Reisenden im Hauptbahnhof den Rucksack gestohlen hatte. Aufgrund einer Täterbeschreibung konnte eine Streife den Täter nur knapp zwei Stunden später wiedererkennen und festnehmen. Der gestohlene Rucksack, in dem sich persönliche Gegenstände befanden, konnten die Beamten sicherstellen und später der Geschädigten wieder aushändigen. Der Täter wurde nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zur zweiten Festnahme kam es am Sonntagabend, als ein 36-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen werden konnte, der am gleichen Tag im Hauptbahnhof einer Reisenden den Koffer gestohlen hatte. Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnten die Beamten den Täter wiedererkennen, festnehmen und zur Wache bringen. In diesem Fall konnte der gestohlene Koffer jedoch nicht wieder aufgefunden werden. Der Täter blieb nach seiner vorläufigen Festnahme in Gewahrsam, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen.

