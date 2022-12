Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0776 --Polizisten angegriffen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte OT Altstadt, Am Dom Zeit: 12.12.2022, 19:05 Uhr

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher und ein 23-jähriger Mann schlugen und traten am Montagabend in der Innenstadt auf Polizisten ein. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 19:05 Uhr sprachen mehrere Passanten eine Streife auf dem Weihnachtsmarkt an und sagten, sie hätten die beiden dabei beobachtet, wie sie Besuchern in die Rucksäcke gegriffen hätten. Sie äußerten den Verdacht, dass es sich bei dem Duo um Taschendiebe handeln würde. Als die Polizisten den Jugendlichen und den Mann ansprachen, griffen diese die Einsatzkräfte massiv und unvermittelt an. Sie schlugen und traten auf sie ein und ließen sich auch durch hinzugerufene Kräfte nicht beruhigen, so dass sie zu Boden gebracht und fixiert werden mussten. Auch hier beleidigten sie die Einsatzkräfte massiv, versuchten sie anzuspucken und schlugen und traten um sich. Beiden mussten Spuckschutzhauben aufgesetzt werden und sie wurden mit auf die Wache genommen. In den Taschen fanden die Einsatzkräfte zwei Nothämmer und ein Messer. Auch auf der Wache ließen sich der Jugendliche und der Mann nicht beruhigen, immer wieder beleidigten sie die Einsatzkräfte und versuchten diese zu treten und, sobald ihnen die Spuckschutzhauben abgenommen wurden, diese auch wieder anzuspucken. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt, so dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Gegen das Duo wurden Anzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Weitere Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell