Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Verkäufer im Hauptbahnhof niedergeschlagen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen der Verkäufer eines Buchhandels von einem 59-jährigen wohnsitzlosen Mann angegriffen und niedergeschlagen. Nachdem der Mann den Verkäufer zuerst verbal attackiert hatte, sollte er die Geschäftsräume verlassen. Dies ignorierte er und schlug sofort auf den Verkäufer ein. Als dieser durch die Schläge am Boden lag, versuchte er nach ihm zu treten, was jedoch ein Beamter der Bundespolizei gemeinsam mit einem Kollegen der Hessischen Landespolizei verhindern konnte. Die beiden Beamten, die sich zufällig im Hauptbahnhof aufhielten, übergaben den Mann wenig später einer Streife der Bundespolizei, die ihn zur Wache brachte. Durch den Angriff wurde der 37-jährige Verkäufer glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung blieb der 59-Jährige in Gewahrsam und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell