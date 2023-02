Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl im ICE - Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Einen 22-jährigen Mann aus Heidelberg, der am Montag in einem ICE von Mannheim nach Frankfurt am Main einer Reisenden den Rucksack gestohlen hatte, konnten Beamte der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen. Während der Fahrt hatte der Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den Rucksack der 24-jährigen Frau zu entwenden. Als er wenig später versuchte einer anderen Reisenden das Portemonnaie zu entwenden und hierbei scheiterte, tauchte er zuerst im Gedränge des Zuges unter. Als der Zug wenig später im Frankfurter Hauptbahnhof einfuhr, konnte er am Bahnsteig erkannt und von einer Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Der gestohlene Rucksack, mit einem Laptop, einem Handy und persönlichen Sachen, konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell