BPOL-F: Unbekannte legen Fahrrad in die Gleise

Frankfurt am Main (ots) - Einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz konnten Beamte der Bundespolizei am Samstag vollstrecken, als ihnen bei einer Routinekontrolle ein 43-jähriger wohnsitzloser Mann im Frankfurter Hauptbahnhof ins Netz ging. Wegen dem Verstoß gegen Auflagen stand bei dem Mann noch eine Freiheitsstrafe von 100 Tagen im Raum. Da er die ersatzweise Zahlung von 1500 Euro nicht leisten ...

mehr