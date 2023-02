Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Taschendiebe im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstagmittag im Frankfurter Hauptbahnhof zwei Taschendiebe festgenommen, die einer 41-jährigen Reisenden aus dem hessischen Maintal das Handy aus der Jackentasche gestohlen hatten. Die Beamten hatten den 31-jährigen Mann mit seinem 24-jährigen Komplizen beobachtet, wie sie am Bahnsteig von Gleis 9 beim Einstieg in einen Zug ein Gedränge verursachten. Dies nutzten sie aus, um der Geschädigten das Handy aus der Jackentasche zu ziehen. Als die Täter den Bahnsteig verlassen wollten, wurde sie festgenommen und das gestohlene Handy sichergestellt. Beim Feststellen der Personalien versuchte der Ältere der Beiden plötzlich nach einem der Beamten zu schlagen. Erst als Beide in eine Zelle gebracht wurden, beruhigte sich die Situation. Die wohnsitzlosen Täter werden heute dem Haftrichter vorgeführt

