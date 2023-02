BPOL-F: Kofferdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Für nicht unerhebliche Verspätungen im S-Bahnverkehr hat am Samstagmittag ein 33-jähriger wohnsitzloser Mann gesorgt, der in der Frankfurter S-Bahnstation Lokalbahnhof in den S-Bahntunnel gelaufen ist. Gegen 13.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung von Reisenden ein, dass sie beobachtet hätten wie ein Mann in den S-Bahntunnel gelaufen sei. Aufgrund der ...

