Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte legen Baumreste in die Gleise

Hattenheim/Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Im Bereich von Hattenheim/Eltville hat am Samstagmittag ein Güterzug Baumreste überfahren, die unbekannte Täter ins Gleis gelegt hatten. Als der Güterzug in den Bereich einfuhr, erkannte der Lokführer eine größere Menge von Ästen in den Gleisen und leitete sofort eine Notbremsung ein. Trotz der Bremsung überfuhr der Zug das Fahrthindernis, wobei sich ein größerer Ast in einem Drehgestell des Zuges verkeilte. Der Lokführer konnte den Ast letztlich entfernen und die Fahrt mit einiger Verspätung fortsetzen. Beamte der Bundespolizei suchten später den Bereich ab, konnten aber keine Hinweise auf die Täter feststellen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

