Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Gernsheim/Landkreis Groß Gerau (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Mittwochmorgen die Meldung ein, dass am Bahnhof Gernsheim unbekannte Täter hochwertige Werkzeuge aus einem Baufahrzeug einer dort tätigen Bahnbaufirma entwendet haben. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass die Täter die Tür des Bauwagens aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft hatten. Aus dem Wagen entwendeten sie Spezialwerkzeuge, deren Wert sich nach einer ersten Schätzung auf 20.000 Euro beläuft. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierfür nach Zeugen.

Personen die am Bahnhof Gernsheim Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

