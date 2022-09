POL-OG: Rheinmünster - Flug verpasst

Ottenhöfen (ots) - Fehlende Sorgfalt im Straßenverkehr könnte der Grund für einen Unfallschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro am Dienstagnachmittag gewesen sein. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzugs der Marke DAF war gegen 14:40 Uhr auf der L87 von Ottenhöfen kommend in Fahrtrichtung Kappelrodeck unterwegs, als er in einem schmalen Kurvenbereich ...

mehr