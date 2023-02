BPOL-F: Versuchter Automatenaufbruch am Bahnhof Lieblos

Gernsheim/Landkreis Groß Gerau (ots) - Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Mittwochmorgen die Meldung ein, dass am Bahnhof Gernsheim unbekannte Täter hochwertige Werkzeuge aus einem Baufahrzeug einer dort tätigen Bahnbaufirma entwendet haben. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass die Täter die Tür des Bauwagens aufgebrochen und sich so ...

mehr