Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Linz am Rhein (ots)

Eine 80-jährige Zeugin meldet der Polizei in Linz am Samstagnachmittag einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl zu ihrem Nachteil. Unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zu dem Objekt in der Hauptstraße in Bad Hönningen zu verschaffen. An der Tür entstand Sachschaden. Der Tatzeitraum kann nicht näher verifiziert werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell