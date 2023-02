Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Versuchter Kabeldiebstahl am Bahnhof Friedberg

Friedberg (ots)

Unbekannte Täter haben heute Morgen versucht Kupferkabel zu entwenden, dass am Bahnhof Friedberg gelagert war. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten gegen 2 Uhr mehrere Personen beobachtet, die eine Kabeltrommel mit hochwertigem Signalkabel vom Lagerplatz rollten, um es dann vermutlich abzutransportieren. Als die Täter die Bahnmitarbeiter bemerkten, flüchteten sie ins Stadtgebiet. Durch die Bundespolizei wurde wenig später eine Fahndung eingeleitet, an der sich auch Beamte der Hessischen Landespolizei beteiligten. Trotz der schnell eingeleiteten Maßnahmen, konnten die Täter bisher nicht gestellt werden. Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls eingeleitet. Hinweise zu den Täter können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell