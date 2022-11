Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Jugendliche bei versuchtem Raub auf frischer Tat festgenommen

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 02.11.2022 gegen Mittag erscheint ein 14-jähriger Kreis-Nienburger Schüler in der hiesigen Dienststelle und zeigt an, dass er in den vergangenen Tagen Opfer von Straftaten geworden sei. Am 01.11.2022 habe er gegen 13 Uhr nach dem Schulbesuch auf den Bus an der Haltestelle Marienstraße in Nienburg gewartet. Er und ein ihm flüchtig bekannter 17-Jähriger seien dort von einer 5 oder 6-köpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Während er der Drohung nicht nachgekommen sei, habe der 17-jährige Schüler, der späteren Angaben zufolge ebenfalls aus dem Kreis Nienburg stammt, einen niedrigen zweistelligen Euro-Betrag ausgehändigt. Die Gruppe sei daraufhin weitergezogen.

Am 02.11.2022 vor der Anzeigenerstattung seien zwei Täter aus der Gruppe, die das Opfer wiedererkannt hatte, zum zweiten Mal an der Bushaltstelle Marienstraße erschienen und hätten ihn erneut aufgefordert, Wertgegenstände herauszugeben. Der 14-Jährige habe dies jedoch wieder abgelehnt, so dass die Täter ihm gegenüber weitere Straftaten androhten, welche sie nun am Folgetag vollstrecken würden.

Während der Anzeige durch den 14-Jährigen wurde über Notruf bekannt, dass es im Bereich Friedrichstraße / Marienstraße zu einer Körperverletzungshandlung zum Nachteil eines 17-jährigen Schülers gekommen sei. Dieser sei von zwei Jugendlichen heftig am Arm gezogen worden. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch eine Funkstreifenbesatzung wurde schnell deutlich, dass es sich bei den Tätern und dem Opfer um die am Vortag beteiligten Personen handelte.

Die als Täter beschriebenen Personen konnten an diesem Tag jedoch nicht ermittelt werden.

Aus diesem Grund entschloss sich das ermittelnde Fachkommissariat 6 der PI Nienburg/Schaumburg unter Zuhilfenahme von Kräften aus dem Einsatz- und Streifendienst, der Verfügungseinheit und der örtlichen Fahndungsgruppe, den Bushaltestellenbereich Marienstraße und Umgebung auch in ziviler Kleidung zu observieren.

Zur fraglichen Tatzeit wurden dann von den eingesetzten Kräften Hilfeschreie aus der Friedrichstraße wahrgenommen. Kurze Zeit später flüchteten drei männliche Personen aus der Marienstraße in Richtung Friedrichstraße bzw. Sparkasse. Durch die sofortige Verfolgung durch Polizeibeamte konnten zwei Täter in Höhe eines Sonnenstudios und eine weitere männliche Person kurze Zeit später in der Innenstadt vorläufig festgenommen werden.

Die Drei hatten versucht, den 17-Jährigen auszurauben, der jedoch mithilfe seiner Eltern die Täter von der Tat abhalten konnte. Die Mutter hatte geistesgegenwärtig auf die Tat durch ihre Rufe aufmerksam gemacht.

Die drei Jugendlichen (14, 15 und 17 Jahre alt) aus dem Kreis Nienburg wurden durch die Polizei zur Dienststelle verbracht und später ihren Eltern übergeben. Aufgrund der begangenen Verbrechenstatbestände liegen Fälle der notwendigen Verteidigung vor, so dass Vernehmungen bislang nicht stattgefunden haben. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Sachverhalten und den weiteren Beteiligten aus der ersten Tat dauern an.

Der schnelle Erfolg zu diesen Festnahmen konnte einerseits aufgrund des Anzeigeverhaltens von den Opfern und deren Eltern erzielt werden, andererseits aber auch durch die getroffenen taktischen Maßnahmen der Polizei. Dabei ist das couragierte Verhalten von Mitschülern und Freunden aber auch Zeugen, die vor Ort richtig agierten, an dieser Stelle explizit zu loben und hervorzuheben.

Die drei Jugendlichen müssen sich nun wegen versuchten Raubes, Raub und Körperverletzung vor dem Jugendgericht verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell