POL-VER: ++ Drei Fahrzeuge in Langwedel beschädigt - Zeugen gesucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

++ Drei Fahrzeuge in Langwedel beschädigt - Zeugen gesucht ++

Langwedel. Bereits in der Nacht von Samstag, 18.02.2023, auf Sonntag, 19.02.2023, kam es zu drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bisher unbekannte Täter beschädigten stets einen Außenspiegel der jeweiligen Fahrzeuge derart, dass diese zum Teil abgebrochen sind.

Davon betroffen war eine beige Mercedes E-Klasse, die im Herrenkamp - unweit der Straße im Ort - abgestellt war. Weiterhin waren ein blauer Peugeot Boxer in Blau im Bereich Alte Schranke Ecke An der Waage und ein grauer Honda Accord Sedan, der in der Straße An der Waage zwischen Alte Schranke und August-Krantz-Weg abgestellt war, beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

