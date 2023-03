POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Oyten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Fenster und Tür halten stand ++ Achim. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße An der Lienert einzubrechen. Die Täter versuchten in das Wohnhaus zu gelangen, indem sie versuchten, ein Fenster und eine Tür gewaltsam zu öffnen. Beide Versuche scheiterten, sodass die Täter unverrichteter ...

