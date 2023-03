Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 04.03.2023

Verden / Osterholz (ots)

Bereich Verden:

Verletzter Fahrradfahrer

Dörverden - Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, wird ein leichtverletzter, 41-jähriger Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße gemeldet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob an dem Verkehrsunfall ein weiteres Fahrzeug beteiligt war oder ob der Fahrradfahrer alleinbeteiligt stürzte. Mögliche Zeugen des Hergangs mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion in Verden in Verbindung setzen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Osterholz:

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lilienthal - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle halten Beamte aus Lilienthal am Freitagmorgen gg. 07:40 Uhr auf der Worphauser Landstraße den 40-jährigen Fahrer eines Transporters an und stellen dabei fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, ebenso muss sich die 30-jährige Ehefrau als Halterin des Transporters verantworten, da diese das Fahren ihres Mannes trotz Fehlens der Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Schwanewede - Am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, stürzt der 23-jährige Fahrer eines Motorrades auf der Blumenthaler Straße in Schwanewede und verletzt sich dadurch leicht, so dass er mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden muss. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt, andere Personen oder Fahrzeuge sind an dem Verkehrsunfall augenscheinlich nicht beteiligt. Die Höhe des Sachschadens an dem Motorrad kann nicht benannt werden.

Bereich Achim:

Verkehrsunfallflucht in Ottersberg

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Ottersberg in der Grünen Straße (Landesstraße 132) ein Verkehrsunfall. Ein roter Pkw Opel Astra fuhr aus der Ausfahrt des Rathausparkplatzes Ottersberg in die Grüne Straße ein. Dabei übersah der Fahrzeugführer den auf der Langenstraße fahrenden grauen Pkw VW Passat eines 21-Jährigen Fahrzeugführers aus Ottersberg. In diesem Fahrzeug befanden sich drei, 19, 21 und 22-Jährige, männliche Insassen aus Ottersberg Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Der Pkw VW wurde am Fahrzeugheck getroffen und herumgeschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Schaden. Nach ersten Feststellungen wurden lediglich zwei Insassen des Pkw VW Passat leicht verletzt. Eine Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Der Unfallverursacher setzte allerdings sein Fahrzeug unvermittelt zurück und entfernte sich vom Unfallort. Im Rahmen von Ermittlungen konnte ein 43-Jähriger Ottersberger als Fahrzeugführer des flüchtigen Pkw ermittelt werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von 1,24 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnis zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell