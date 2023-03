POL-VER: ++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Verkehrsunfall mit drei Beteiligten ohne Verletzte ++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Verden / Osterholz (ots) - Bereich Verden: Verletzter Fahrradfahrer Dörverden - Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, wird ein leichtverletzter, 41-jähriger Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße gemeldet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob an dem Verkehrsunfall ein weiteres Fahrzeug beteiligt war oder ob der Fahrradfahrer alleinbeteiligt stürzte. Mögliche Zeugen des Hergangs mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion in ...

