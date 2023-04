Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kuriose Unfallflucht nach wenigen Tagen aufgeklärt

Oberhausen (ots)

Dass eine Unfallflucht kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat ist, dürfte jeder Autofahrerin und jedem Autofahrer bewusst sein. Trotzdem wählen noch immer Menschen den vermeintlich einfachen Weg und flüchten vom Unfallort, anstatt den Schaden zu melden. Für die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats ist das ein Grund mehr, nicht locker zu lassen, um den Unfallverursacher aufzuspüren. Sie konnten nun einen besonders dreisten Fall aufklären. Am Freitagmittag (31.03.) hielt ein Transportbus für Schüler- und Behindertentransporte an der Einmündung Markgrafenstraße Ecke Biefangstraße an. Zeitgleich wollte ein Autofahrer von der Biefangstraße in die Markgrafenstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem haltenden Transporter. Zum Glück wurde niemand verletzt, doch es entstand ein erheblicher Sachschaden. Doch anstatt anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter und ließ den Fahrer sowie weitere Zeugen völlig erstaunt zurück.

Leider konnten Zeugen nur Fragmente des Kennzeichens sowie die Fahrzeugmarke erkennen. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats verfolgten diese Spur aber hartnäckig und ermittelten schließlich ein passendes Fahrzeug, bei dem beide Hinweise zutrafen. Das Kuriose: Die Fahrerin des Wagens ist nur 20 Minuten nach dem Unfall in Duisburg, im Rahmen eines Verkehrsdeliktes, angehalten worden. Es stellte sich heraus, dass die Frau, die mit einem nun bereits stark beschädigten Auto unterwegs war, zuvor Alkohol konsumiert hatte. Auch die Beschreibung ihres Aussehens passte zu der Unfallfahrerin. Für die Ermittlerinnen und Ermittler ein Erfolg - die Frau wird sich nun für ihr Handeln verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell