POL-NE: Streit vor Diskothek: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Neuss

Kaarst (ots) - Ein 28-Jähriger zeigte am Wochenende an, von einer Gruppe junger Männer geschlagen und getreten worden zu sein. Er habe sein Fahrrad auf dem Heimweg von einer Feierlichkeit über den Stuckerweg in Richtung Bahnunterführung geschoben. An der Unterführung sei er auf vier junge Männer getroffen, die ihn zunächst verbal angegriffen hätten. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, wobei jemand gegen ...

mehr