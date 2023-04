Polizei Gütersloh

POL-GT: Jogger bei Unfall mit Bulli leicht verletzt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Ein 64-jähriger Jogger wurde am Dienstagnachmittag (18.04., 17.20 Uhr) bei einem Unfall verletzt. Der Fahrer eines Bullis befuhr zum Unfallzeitpunkt den Tonweg in Richtung Versmold. Zeitglich joggte der 64-jährige Versmolder am linken Fahrbahnrand aus Richtung Versmold kommend den Tonweg entlang. Beim Vorbeifahren touchierte der Bulli den Fußgänger. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des dunkelblauen Fahrzeugs seine Fahrt in Richtung Versmold fort. In dem Wagen mit Gütersloher Städtekennung saßen ersten Angaben nach drei Personen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Pkw und den Insassen machen? Wer kann ergänzende Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell