Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: 11 Verstöße in gut einer Stunde geahndet

Polizeibeamte des Reviers in Wertheim kontrollierten am Donnerstag die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen, die auf der Kreisstraße 2824 zwischen Urphar und Böttigheim unterwegs waren. In der Zeit von 10.20 Uhr bis 11.30 Uhr fuhren bei erlaubten 50 km/h elf Pkw-Lenker zu schnell. Der Spitzenreiter überschritt die Geschwindigkeit sogar um 35 km/h. Alle elf Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Frau bei Unfall leicht verletzt

Sachschaden von rund 13.000 Euro und eine Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend bei Wertheim. Der 46-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 20 Uhr über die Kreisstraße 2824, um seine Fahrt auf dem Kembacher Weg fortzusetzen. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 35-jährige BMW-Lenkerin, die gemeinsam mit ihrem Sohn von Urphar kam. Der Mercedes kollidierte mit dem BMW, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Pkws entstand jeweils Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden.

Wittighausen: Bahnschranke beschädigt - Zeugen gesucht

Die Schranke am Bahnübergang in Wittighausen-Gaubüttelbrunn wurde am Donnerstagvormittag beschädigt. Der Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Motorradfahrer nötigt Pkw-Lenker - Zeugen gesucht!

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein Motorradfahrer mit seiner BMW am Donnerstagvormittag einen Pkw-Lenker genötigt haben soll. Der Autofahrer war gegen 9.45 Uhr von der Westumgehung in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Hinter ihm fuhren noch vier bis fünf Fahrzeuge. Im Bereich der Schwimmbadkreuzung wurde die Kolonne von dem Motorrad-Lenker überholt. Dieser nutzte hierzu die Sperrfläche und die beiden Linksabbiegestreifen. Anschließend scherte der Zweiradfahrer sehr kurz vor dem ersten Pkw ein, woraufhin dieser hupte. Danach bremste der BMW-Fahrer stark ab, was den Autofahrer zu einer Gefahrenbremsung nötigte. Auf dem weiteren Weg über die Igersheimer Straße und den "Mittleren Graben" bremste der Motorradfahrer, dessen Kennzeichen bekannt ist, immer wieder ab, vermutlich um den Pkw-Fahrer zu verlangsamen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

