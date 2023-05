Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Bahnverkehr nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Nach einem Unfall bei Bad Rappenau musste am Mittwochnachmittag der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Toyota die Kreisstraße 2119 von Bad Rappenau kommend in Richtung Babstadt. An der Einmündung zur Kreisstraße 2041 bog die Seniorin nach rechts ab und übersah hierbei vermutlich den aus Richtung Treschklingen kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda einer 69-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Infolge des Aufpralls überschlug sich der Toyota mindestens einmal und kam auf dem Bahnübergang zum Stehen. Bis das Auto von den Gleisen gebracht werden konnte, musste die Strecke für den Bahnverkehr gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sowohl der Toyota als auch der Skoda waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Europaletten und Saatkisten angezündet - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte männliche Täter zündeten am Mittwochabend drei Europalletten und 100 Saatkisten in Heilbronn an und flüchteten anschließend. Gegen 22.15 Uhr wurde der Brand auf der Rückseite einer Gärtnerei in der Charlottenstraße bemerkt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Durch die bei dem Brand entstandene Hitze sprangen mehrere Glasscheiben eines in der Nähe stehenden Gewächshauses. Der entstandene Schaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier in Heilbronn zu wenden.

Neckarsulm: Golf beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Der Besitzer eines VW Golfs hatte diesen gegen 7 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Straße "Im Klauenfuß" abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Friedrichshall: Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Motorrad und PKW

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend bei Bad Friedrichshall. Gegen 18.45 Uhr befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Skoda die Kochendorfer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Als die Frau nach links in die Oedheimer Straße abbog, übersah sie vermutlich den 22-jährigen Motorradfahrer der auf seiner Yamaha die Hauptstraße in Richtung Kochendorfer Straße befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Zweiradfahrer wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wüstenrot: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 58.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Wüstenrot. Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Tesla die Landesstraße 1090 von Unterheimbach in Richtung Oberheimbach. Vor dem Tesla fuhr zur selben Zeit ein LKW mit circa 30 km/h. Trotz unübersichtlichem Straßenverlauf scherte der junge Mann zum Überholen des Lastwagens aus und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden BMW einer 65-Jährigen. Fahrer sowie Fahrerin mussten nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht werden. Die BMW-Fahrerin zog sich schwere, der Tesla-Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

