Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken vom 24.05.2023

Heilbronn (ots)

Rothenburg ob der Tauber

Wie in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfanken vom 22.05.2023 berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5515381 , wurde seit Sonntagmittag (21.05.2023) die 78-jährige Renate D. aus Bad Windsheim vermisst. Die Frau konnte im Rahmen eines intensiven Sucheinsatzes von unter anderem Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Mittwochmittag (24.05.2023) angetroffen werden. Die 78-Jährige war gegen 15:00 Uhr im Bereich eines Biergartens in Rothenburg ob der Tauber unterwegs und seitdem unbekannten Aufenthalts. Weil nicht auszuschließen war, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde unter Leitung der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber eine intensive Suchaktion mit zahlreichen Kräften organisiert. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber waren in den vergangenen drei Tagen im Schnitt jeweils rund 100 Einsatzkräfte unter anderem folgender Behörden und Organisationen an den Suchmaßnahmen beteiligt: Bayerische Bereitschaftspolizei, Polizei Baden-Württemberg, Polizeiliche Hundestaffeln, Reiterstaffel Mittelfranken, umliegende Feuerwehren, Rettungsdienst, mehrere Rettungshundestaffeln, Wasserwacht. Außerdem kamen Hubschrauber der Bayerischen und Baden-Württembergischen Polizei sowie der Bundeswehr (SAR) zum Einsatz. Eine Passantin traf Frau D. gegen Mittag im Bereich des Creglinger Ortsteils Burgstall (Baden-Württemberg) an. Da sie die Vermisste auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung erkannte alarmierte sie umgehend die Polizei. Die 78-Jährige kam vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

