Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach: Toyota auf Parkplatz beschädigt - Wer war's?

Auf einem Firmenparkplatz in der Salienstraße in Weißbach beschädigte am Dienstag eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Toyota. Der Besitzer des Toyotas parkte seinen Pkw gegen 14.30 Uhr. Als er um circa 20 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Schaden am linken Heck fest. Vom Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Krautheim-Neunstetten: Mehrere Scheunen aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag machten sich Unbekannte an drei Scheunen in Krautheim-Neunstetten zu schaffen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, brachen sie die Vorhängeschlösser der Scheunen in der Assamstadter Straße und der Krautheimer Straße auf und drangen ins Innere ein. Der oder die Täter entwendeten einen Kraftstoffkanister sowie mehrere Geräte, unter anderem eine Motorsense der Marke "Stihl" und zwei Motorsägen der Marke "Husqvarna". Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Niedernhall: Hausfassade beschädigt und abgehauen - Wer hat's gesehen?

Zwischen Sonntag, dem 30. April, und Montag, dem 1. Mai, verursachte eine unbekannte Person einen Schaden an einer Hausfassade in der Zwerchgasse in Niedernhall und verschwand. Der oder die Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seinem oder ihrem Fahrzeug die Hausecke und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zur Tat, dem Fahrzeug, zum Fahrer oder zur Fahrerin nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Zaisenhausen: Pkw beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen in Zaisenhausen und flüchtete anschließend. Die 33-jährige Besitzerin eines VW Caddys hatte diesen gegen 8.10 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie nur zwanzig Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

