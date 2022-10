POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht!

Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Samstagmittag 13:30 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr, brach ein bislang Unbekannter Täter in ein Vereinshaus in der Straße "Am Freibad" ein. An der Vereinstür konnten Einbruchsspuren von einer Axt festgestellt werden. Der Täter schlug zudem eine Glasscheibe ein. ...

mehr