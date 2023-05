Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Pkw übersehen

Eine verletzte Person und rund 64.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Lauda. Der 19-jährige Fahrer eines Toyotas war gegen 19.30 Uhr auf der Kaiser-Ludwig-Straße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Josef-Schmitt-Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte er geradeaus weiterfahren und übersah vermutlich den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Mercedes eines 57-jährigen. Die Autos kollidierten daraufhin, wodurch der Mercedes abgewiesen wurde und mit einem Baum zusammenstieß. Hierdurch erlitt der 57-Jährige leichte Verletzungen. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Niederstetten: Von Unfallstelle geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht auf Montag einen geparkten Audi A4 in Niederstetten beschädigte. Der Pkw stand zwischen 18.30 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montag in der Straße "Am alten Berg". Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Schaden von mehreren hundert Euro. Ein Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

